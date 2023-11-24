Хочу вести свою рубрику

Українські сили відбили атаки РФ на 4 напрямках, на фронті відбулося 64 зіткнення Під тиском санкцій США три грецькі компанії перестали перевозити нафту з РФ » Сили оборони за добу знищили 1100 окупантів Протягом 23 листопада Сили оборони відбили атаки росіян на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1100 окупантів Про це 24 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 24 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 322 900 (+1100) осіб,

танків ‒ 5496 (+30) од,

бойових броньованих машин ‒ 10256 (+32) од,

артилерійських систем – 7833 (+31) од,

РСЗВ – 904 (+2) од,

засобів ППО ‒ 595 (+4) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5800 (+1),

крилатих ракет ‒ 1564 (+0),

кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10230 (+32) од,

спеціальної техніки ‒ 1108 (+1).