Сили оборони за добу знищили 1100 окупантів

Про це 24 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 24 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 322 900 (+1100) осіб,
- танків ‒ 5496 (+30) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10256 (+32) од,
- артилерійських систем – 7833 (+31) од,
- РСЗВ – 904 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 595 (+4) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5800 (+1),
- крилатих ракет ‒ 1564 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10230 (+32) од,
- спеціальної техніки ‒ 1108 (+1).
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