 
«  
  »

Сили оборони за добу знищили 1100 окупантів

Про це 24 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 24 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 322 900 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 5496 (+30) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10256 (+32) од,
  • артилерійських систем – 7833 (+31) од,
  • РСЗВ – 904 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 595 (+4) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5800 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 1564 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10230 (+32) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1108 (+1).
24 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  