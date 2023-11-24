Прогноз погоди на вихідні 25–26 листопада: снігопади, дощі та сильний вітер

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде неоднорідною, але загалом вельми некомфортною — із сильними снігопадами в одних регіонах і дощами з пронизливим вітром в інших.

Погода в суботу 25 листопада

У суботу на заході, півночі, сході та в центрі країни температура повітря становитиме близько 0 °С. У Миколаївській і Дніпропетровській областях термометри покажуть +2…+4 °С, у Херсонській і Запорізькій областях — +6…+8 °С.

У західному регіоні субота буде похмурою, місцями очікується невеликий мокрий сніг. Помірний дощ зі снігом пройде також на півдні країни, у Кіровоградській, Дніпропетровській і Харківській областях. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтесь швидкісного режиму та не відволікайтеся, переходячи дорогу! Донецьку та Луганську області накриє сильними дощами. У решті регіонів опадів не передбачається.

Погода в неділю 26 листопада

До кінця тижня у східних та південних областях потеплішає — повітря прогріється до +9…+12 °С. У центрі країни очікується близько 0 °С, на решті території — слабкі морози до -3 °С, але за відчуттями здаватиметься холодніше через сильний вітер (до 15–20 м/с).

На заході країни в неділю пройде невеликий сніг, на сході та південному сході — сильні дощі. У Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікується снігопад. Рекомендуємо утриматися від поїздок власним автотранспортом, а пішоходам бути дуже уважними поблизу проїжджої частини.

Погода у понеділок 27 листопада

Новий тиждень розпочнеться з негоди по всій Україні. На заході, сході, півдні та південному сході країни очікується близько 0 °С, проте через сильний вітер відчуватиметься холодніше. На Волині, в Рівненській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській і Хмельницькій областях термометри покажуть до -3 °С, у північних областях — до -4…-5 °С.

Погода на початку тижня на півдні, сході та південному сході країни буде похмурою, з дощем і снігом, тому приготуйте парасольки, дощовики та непромокальне взуття. В решті областей пройде невеликий сніг.

Народні прикмети 25–26 листопада

Якщо 25 листопада падав сніг, наші предки вважали, що прийдешня зима також буде сніжною, а ранковий туман цього дня віщував потепління на найближчі тижні. Зграйки снігурів на деревах біля осель «передбачали» суворі морози незабаром.

Дощі 26 листопада також вважалися прикметою морозної і сніжної зими. Зате ворони, що голосно кричали на деревах, мали «накаркати» тепло аж до січня.