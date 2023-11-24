Німеччина розгорне в Україні ще одну систему Patriot взимку

Німеччина взимку розгорне додаткову систему протиповітряної оборони Patriot в Україні на додачу до IRIS-T — німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв’ю «Укрінформу», повідомляє «Європейська правда»

«Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою».

Посол нагадав про підтримку Німеччиною протиповітряної оборони України. «Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини», – сказав дипломат.