Між Ізраїлем та ХАМАСом почало діяти перемир’я

24 листопада, о 7 ранку між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС стартувало чотириденне перемир’я, укладене через посередництво Катару.

За інформацією The Times of Israel, кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, що прилягають до смуги Газа, відбулось спрацювання сирен.

Також повідомляється про активний обстріл Сектора Гази. Ізраїльська армія намагалася продовжити свою операцію проти ХАМАС протягом останніх годин перед паузою.

За словами катарських посередників, о 16:00 буде звільнено 13 заручників, що утримувалися в Газі, після чого буде проведено вивільнення щонайменше 50 жінок та дітей протягом наступних чотирьох днів. Тим часом 190 осіб залишаться в полоні палестинських бойовиків.