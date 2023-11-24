Китай вводит безвизовый режим для шести стран

С 1 декабря по 30 ноября 2024 года гражданам Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии, въезжающим в Китай с деловыми и туристическими целями, для посещения родственников и друзей или транзитом на срок не более 15 дней, виза будет не нужна, сообщил в пятницу представитель МИД КНР.

В последние месяцы Китай предпринимает шаги, в том числе восстанавливая международные авиарейсы, с целью оживить туризм. Наплыв посетителей из-за рубежа резко сократился за последние три года во многом из-за жестких антиковидных мер, которые в значительной степени закрыли границы страны от внешнего мира. Китай также стремится улучшить свой международный имидж.

Недавний опрос Pew Research Center, проведенный в 24 странах мира, показал, что 67% респондентов негативно относятся к КНР. Более половины опрошенных заявили, что Китай вмешивается в дела других стран и не учитывает их интересы.