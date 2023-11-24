Численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек

Численность населения на Земле превысила 8 миллиардов человек, сообщило Бюро переписи населения США, отметив, что увеличение продолжительности жизни компенсирует снижение рождаемости.

При этом в долгосрочной перспективе темпы роста населения планеты замедлятся.

По оценкам бюро, численность населения планеты достигла этой отметки 26 сентября, хотя к такой точности нужно относиться с определенной долей скепсиса.

ООН считает, что это событие произошло почти год назад. Организация объявляла 22 ноября 2022 года «Днем 8 миллиардов», напомнило Бюро переписи в своем сообщении.

Расхождение объясняется тем, что страны ведут подсчет населения по-разному – или не ведут вообще.

Во многих странах нет системы регистрации рождений и смертей. Некоторые из самых населенных стран, включая Индию и Нигерию, не проводили переписи более десяти лет, отметило бюро.

С начала тысячелетия численность мирового населения выросла с 6 миллиардов до 8 миллиардов человек, но темпы роста замедлились по сравнению с периодом с 1960 по 2000 год, когда она удвоилась.

В значительной мере недавний рост численности населения объясняется увеличением продолжительности жизни. Глобальный медианный возраст, который сегодня составляет 32 года, как ожидается, вырастет до 39 лет в 2060 году.