Українські війська за добу ліквідували 1130 окупантів

Про це 23 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 23 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 321 800 (+1130) осіб,
- танків ‒ 5466 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10224 (+36) од,
- артилерійських систем – 7802 (+33) од,
- РСЗВ – 902 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 591 (+2) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1564 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10198 (+39) од,
- спеціальної техніки ‒ 1107 (+2).
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