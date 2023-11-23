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Українські війська за добу ліквідували 1130 окупантів

Про це 23 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 23 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 321 800 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 5466 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10224 (+36) од,
  • артилерійських систем – 7802 (+33) од,
  • РСЗВ – 902 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 591 (+2) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15),
  • крилатих ракет ‒ 1564 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10198 (+39) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1107 (+2).
23 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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