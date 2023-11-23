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Армія РФ завдала 3 ракетних та 43 авіаційних ударів по території України Деку: «Заменить Гави невозможно» » Українські війська за добу ліквідували 1130 окупантів Російські загарбники протягом минулої доби не проводили наступальних дій на Бахмутському напрямку. Натомість українські військові завдають окупантам значних втрат: 1130 ліквідованих за добу Про це 23 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 23 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 321 800 (+1130) осіб,

танків ‒ 5466 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 10224 (+36) од,

артилерійських систем – 7802 (+33) од,

РСЗВ – 902 (+3) од,

засобів ППО ‒ 591 (+2) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15),

крилатих ракет ‒ 1564 (+0),

кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10198 (+39) од,

спеціальної техніки ‒ 1107 (+2).