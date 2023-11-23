Україна не робитиме виключень для угорської меншини, щоб відкрити шлях до ЄС – Стефанішина

Україна веде індивідуальні переговори з країнами, чиї меншини живуть на її території, для виконання критерію Європейської комісії для відкриття переговорів про вступ із ЄС, але не будуть робити «особливих виключень» для жодної меншини — віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю журналістці «Української правди» Софії Середи

За словами Стефанішиної, той факт, що Будапешт «найголосніше кричить» про угорську нацменшину в Україні, «взагалі не означає, що в угорської меншини в Україні є якась особлива проблематика».

«Ми в такому самому діалозі, наприклад, з румунською стороною. Румунська меншина – одна з найбільших меншин в Україні. Так само Молдова визнала румунському національною мовою, тепер румунськомовне населення в Україні ще збільшиться. Але ми в діалозі і немає такого крику», – додала вона.