У Міноборони розповіли, що розподілили свій бюджет-2024 за прикладом НАТО

Бюджет Міністерства оборони України на 2024 рік можна умовно поділити на три частини: видатки на закупівлю боєприпасів та озброєння, видатки на персонал і експлуатаційні видатки — заступник міністра оборони Юрій Джигир в ефірі телемарафону «Єдині новини», якого цитує Міноборони

«Бюджет Міноборони на наступний рік (1,16 трильйона гривень) умовно можна розбити на три великих пакети. Це – підхід країн НАТО, за яким вони категоризують свої оборонні видатки.

Перший пакет – закупівля боєприпасів та озброєння, що становить більше 20% нашого оборонного бюджету.

Другий пакет – найбільший – персонал. Витрати на людей становитимуть більше 70% бюджету. Це – грошове забезпечення, додаткові виплати за бойові завдання, навчання, харчування військовослужбовців і забезпечення речовим майном.

І третій пакет – експлуатаційні видатки. Вони включають паливо, підготовку війська, комунальні платежі, поточний ремонт».