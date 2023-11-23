Туреччина не ратифікує членство Швеції в НАТО до зустрічі міністрів Альянсу

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

Минулого тижня комісія з питань закордонних справ парламенту відклала голосування щодо заявки Швеції на членство в НАТО, аби провести подальші переговори щодо цього.

Одне із джерел заявило, що комісія, ймовірно, відновить обговорення 28 чи 29 листопада, оскільки у ці дні міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться в Брюсселі. Деякі члени НАТО сподівалися, що на цій зустрічі Швеція завершить вступ.

МЗС Туреччини не було доступним для коментарів.