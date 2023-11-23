Ллойд Остін: Іран роздмухує конфлікти, озброюючи Путіна і ХАМАС ДТЕК вимушений наймати на свої шахти жінок через дефіцит чоловіків » Росіяни намагалися механізованими колонами наступати на Авдіївку, але втратили до 80% техніки та відійшли, — Сили оборони За минулу добу відбито 13 атак в районі Авдіївки. Росіяни намагалися наступати механізованими колонами, але втратили до 80% техніки та відступили. Про це розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. «Сьогодні ворог намагався йти вперед. Декілька механізованих колон з броньованою технікою кинув вперед. Десь півтора десятка. Але втратив майже 80% техніки, наші хлопці їх знищили», — розповів Штупун. За його словами, залишки цих колон ретирувалися і наразі на цій ділянці фронту тривають важкі бої. «Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно вони штурмували східніше Новобахмутівки, в районах Авдіївки, Сєверного і Первомайського. За минулу добу відбито 13 атак», — додав Штупун. Д