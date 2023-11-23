Росіяни намагалися механізованими колонами наступати на Авдіївку, але втратили до 80% техніки та відійшли, — Сили оборони

За минулу добу відбито 13 атак в районі Авдіївки. Росіяни намагалися наступати механізованими колонами, але втратили до 80% техніки та відступили.
Про це розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
«Сьогодні ворог намагався йти вперед. Декілька механізованих колон з броньованою технікою кинув вперед. Десь півтора десятка. Але втратив майже 80% техніки, наші хлопці їх знищили», — розповів Штупун.
За його словами, залишки цих колон ретирувалися і наразі на цій ділянці фронту тривають важкі бої.
«Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно вони штурмували східніше Новобахмутівки, в районах Авдіївки, Сєверного і Первомайського. За минулу добу відбито 13 атак», — додав Штупун. Д
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