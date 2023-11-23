«ПСЖ» оформил полноценный трансфер Гонсалу Рамуша из «Бенфики»

«Пари Сен-Жермен» подтвердил подписание Гонсало Рамоса. Португалец перешел в команду летом из «Бенфики» на правах аренды. После невразумительной серии игр в начале сезона «ПСЖ» набрал отличный ход и одержал уже пять подряд побед в рамках Лиги 1. Смогут ли подопечные Луиса Энрике продлить серию в матче против «Монако» в эти выходные? Аналитики бк лига ставок верят в этот исход, оценивая шансы парижан на победу скромным коэффициентом 1,45.

Рамос перешел в «ПСЖ» летом на правах аренды сроком на один год с обязательной опцией выкупа. По имеющимся данным, парижане летом заплатили за него 20 млн евро, а совокупная сумма сделки составила 80 млн евро.

С момента перехода в «ПСЖ» Рамуш провел 15 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Оба забитых мяча португальца пришлись на матч против заклятого врага «ПСЖ» «Марселя».

В настоящее время Рамос используется в ротации с Рандалем Коло Муани, который также перешел на «Парк де Пренс» во время летнего трансферного окна. Третьим форвардом остается Уго Экитике, но он в нынешнем сезоне используется Энрике крайне редко.

«ПСЖ» возглавляет Лигу 1 после 12-го тура и является самой результативной командой чемпионата с 29-ю голами. В пятницу парижане встретятся со вторым по результативности «Монако».