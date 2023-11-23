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Поляки заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

В пункті пропуску «Шегині» ускладнено рух вантажного транспорту через блокування руху на території Польщі — речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі «Українській правді»

«За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні близько 10.30 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску «Медика» (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів.

У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд».

Як пояснив УП Демченко, таким чином наразі заблокованими для проїзду вантажівок є всі 4 пункти пропуску на кордоні з Польщею, через які здійснюється пропуск вантажівок вагою понад 7,5 тонн.

На цьому напрямку зараз на вїзд до України на території Польщі очікують близько 1400 вантажівок.

23 ноября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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