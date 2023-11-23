Поляки заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною Подготовка к посещению сауны: здоровье и удовольствие » Окупанти почали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку Російська окупаційна армія не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, ворог розпочав третю хвилю штурмових дій на Авдіївському напрямку Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський. «Загалом, на Таврійському напрямку, втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають — знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі — понад 700 осіб», — написав командувач. За його словами, українські військові стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Сили оборони ліквідували 51 одиницю військової техніки. Зокрема, 8 танків, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 БПЛА, 5 автомобілів. Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об’єкти противника. Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.