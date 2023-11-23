Новий Слот: Lucky Catch

Риба клює в Lucky Catch — наш новий слот виходить на сайті Космолот казино! Від головних нагород у розмірі 20 000 монет до безкоштовних обертань, бурхливих диких символів і випадкових грошових призів!

Lucky Catch

Волатильність : висока

Компонування: 5х3

Лінії виплат/шляхи: 25 фіксованих

Джекпот: Гра без джекпотів

Функція: Bursting wilds, безкоштовні ігри, миттєві призи

Максимальна виплата: 20 000 монет

Про Lucky Catch

У Крокодильчика багато розваг. Йому подобається грати в слоти, він любить відпочивати зі своїми товаришами та любить ділитися своєю виграшною мудрістю з членами Online Casino. Але чи знаєте ви, що Крокодильчик також захоплюється рибалкою?

Так, будучи рептилією, що любить воду, Крокодильчик любить час від часу кидати линву. І під час своєї останньої риболовлі йому вдалося зачепити дивовижне нове казино з 25 лініями виплат!

Цей щойно випущений слот під назвою Lucky Catch містить вражаючі функції та способи виграти! Ми сподіваємось, що вам сподобається грати: від бурхливих диких тварин і безкоштовних ігор до миттєвих призів і крутої морської теми.

Тож приєднуйтеся до нас на палубі для веселої риболовлі в Lucky Catch. Дізнайтеся більше про цей чудовий новий Pokie, прочитавши нижче, або вимагайте доданий бонус на нашій сторінці «Акції» та отримайте виграш!

Геймплей

Lucky Catch дійсно наповнений чудовими ігровими можливостями! Для початку, підводна тема прямо в нашій алеї. Нам подобаються кольори, яскрава атмосфера та той факт, що звуковий супровід змушує нас почуватися, ніби ми перебуваємо за пару льє під водою!

Але Lucky Catch — це не лише гарні кольори та вражаюче зображення. У ньому також є зміст! Візьмемо, наприклад, винагороди в грі. Вас чекають бурхливі дикі символи, миттєві призи та щедра головна нагорода у 20 000 монет! Є навіть бонусний раунд, який поєднує в собі безкоштовні ігри з бурхливими дикими тваринами для додаткової приголомшливості. Що може бути краще?

Що стосується макета, Lucky Catch може похвалитися класичною ігровою панеллю 5×3 із 25 фіксованими лініями виплат і всіма елементами керування грою, акуратно розташованими збоку або внизу екрана (залежно від того, як ви граєте). О… і це також назва з високою волатильністю! Це означає, що виплати приходять не так часто, але коли вони трапляються, вони більші за синього кита!

Нарешті, у Lucky Catch можна грати онлайн за допомогою комп’ютера або мобільного додатка. Це означає, що у вас є свобода тягнути призи незалежно від того, чи ви вдома, у дорозі чи на човні!

Символи слота

На барабанах Lucky Catch буяють мультяшні рибки, ракоподібні та милі хижаки! Це робить його чудовим місцем полювання для гравців, які люблять відзначених нагородами, веселих підводних тварин.

Але не всі символи однакові. Фактично, крім високооплачуваних значків, єдині два символи, про які вам потрібно турбуватися — це символи Shark Wilds і розкидані логотипи гри Lucky Catch. Перший із цих символів замінює всі інші символи, крім символу розкиду, а другий дає безкоштовні обертання та запускає бонусний раунд безкоштовних ігор!

Бонусні раунди слота

Розмова про згинання стрижня! Бонусних раундів у Lucky Catch надзвичайно багато! Напевно, ви захочете повісити їх на стіну, але ми пропонуємо натомість отримати грошовий приз.

До речі… один зі способів вимагати готівку — запустити бонусний раунд Безкоштовних ігор. Це трапляється, коли на барабанах з’являються 3, 4 або 5 символів Lucky Catch Game Logo. Тоді ви отримаєте 10, 15 або 20 безкоштовних ігор відповідно! Але що ще пропонує Lucky Catch досвідченим рибалкам і жінкам?

Спеціальна функція: Випадковий приз

Випадковий приз може бути активований під час обертання будь-якої базової гри. Коли це станеться, нагорода буде помножена на вашу поточну ставку. Миттєвий приз буде додано до ваших виграшів. З банером, що з’являється на екрані, щоб точно показати, скільки ви виграли під час цієї спеціальної функції!

Вибухові дикі символи

Ще одна епічна особливість Lucky Catch — символ вибухового дикого символа, який з’являється на барабанах і перетворює інші символи на ігровому полі на диких акул під час обертання базової гри. Потім, коли барабани зупиняться з усіма дикими символами, ваші виграші будуть підраховані! Це чудово, оскільки легше створювати виграшні комбінації з дикими символами на ваших барабанах, оскільки вони замінюють усі інші символи (крім розкидів, звичайно)!

Безкоштовні обертання з додаванням вибухових диких символів

Нарешті, є функція «Безкоштовні ігри з вибуховими дикими символами»! Це може статися лише тоді, коли ви вже берете участь у бонусному раунді Безкоштовних ігор. Таким чином, він починається, коли на барабанах з’являються 3, 4 або 5 символів Fish Catch Game Logo…

Як це працює, під час бонусного раунду безкоштовних ігор ймовірність отримати вибухові дикі символи зростає зі збільшенням кількості безкоштовних обертань. Таким чином, по суті, ви можете отримати шалені виграші завдяки поєднанню безкоштовних ігор і диких символів, які пов’язують високооплачувані символи.

А ще краще: бонусний раунд безкоштовних обертань можна запускати повторно, коли будь-де на ігровому полі з’являється 3 або більше символів логотипу Fish Catch Game. Якщо це станеться, послідовність працює таким же чином і повторюється для кожного раунду Безкоштовних ігор!

Плюси та мінуси Lucky Catch

Деякі речі змушують Крокодильчика стрибати, як дельфін, і деякі речі, які повністю виводять його з ладу…

Плюси

Випадкові призи змушують нас гадати

Шалено щедра головна нагорода

Крута підводна тема

ВЕЛИКІ виплати з високою волатильністю

Простий геймплей

Безкоштовні ігри з бурхливими дикими тваринами

Scatter платить

Естетично привабливий слот

Мінуси

Де кити?

Де грати в онлайн слот Lucky Catch

Ось вона дме! У Lucky Catch в цей час можна грати в онлайн казино Online Casino на настільному комп’ютері та мобільному пристрої. Тож не чекайте, доки будуть зараховані всі виплати. Залишіть заявку на Online Casino, щоб отримати шанс здобути неймовірні виграші! Від яскравих джокерів до безкоштовних ігор і випадкових призів … Lucky Catch — улюблений слот Крокодильчика на реальні гроші. Дізнайтеся чому це так, зігравши сьогодні (і не забудьте отримати новий ігровий бонус).