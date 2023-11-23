Новий Слот: Frog Fortunes

Приєднуйтеся до чудової золотої амфібії, щоб отримати кілька виграшів завбільшки з крокодила на 243 лініях виплат! Национальна лотерея Золотий кубок пропонує вам спробувати найкращі слоти в інтернеті.

Деталі Frog Fortunes

Нова приголомшлива назва, яка живе зі звуком… виплат ! Приєднуйтеся до чудової золотої амфібії, щоб отримати кілька виграшів завбільшки з крокодила на 243 лініях виплат. Це найвигідніша подорож природою, яку ви коли-небудь здійснили!

Волатильність: Низька

Розкладка: 5 барабанів

Лінії виплат/шляхи: 243-AWP

Джекпот: Ні

Особливість: символи, що вибухають, каскадні барабани

Максимальна виплата: 150 монет

Про гру

Що ви знаєте про жаб? Ну, якщо ви так само добре розбираєтесь у вивченні амфібій, як ми (не дуже!), то ви, ймовірно, знаєте лише те, що вони зелені, вони каркають і що у них довгі липкі язики!

Але вгадайте що? Існує чарівна жаба, яка руйнує ці стереотипи. Така чудова жаба, що блищить золотом. Знайти його — це не просто плестися густим зеленим лісом. Цей почесний ворон живе тут, у Frog Fortunes!

Тепер, коли ви розгадали наш маленький секрет, настав час відкрити численні скарби, які він зберігає. Це не звичайний онлайн слот. Без символів розкиду та диких символів, цього достатньо, щоб закрутити голову!

Щоб ви не були повністю поглинені унікальністю цієї гри, ми зробили позначки про її тонкощі на нашій лататті. Отже, більше не говорячи, ми відправимо вас на сафарі в саме серце цього виняткового онлайн слота.

Будьте готові обміняти ваги на слизьку шкіру, тому що Frog Fortunes не схожий ні на що, у що ми коли-небудь грали! Але не просто вірте нам на слово. Настав час зробити різкий крок і вичерпати все, що вам потрібно знати про цю нову назву.

Геймплей

Кроко не проводить багато часу в джунглях, але з появою Frog Fortunes він поставив собі за мету шукати нові пригоди. А де краще розгубитися, ніж на цьому 243-AWP слоті!

Як ми вже говорили раніше, Frog Fortunes зовсім інший. Немає символів розкиду, диких символів і джекпоту. Замість цього він використовує систему каскадних барабанів із символами, що вибухають. Однак важливо зауважити, що всі символи все ще оплачуються зліва направо і що під час основної гри барабани обертаються, як і в будь-якій іншій грі. Вони каскадуються лише під час певної функції… але це пізніше.

У будь-якому випадку, одна лише графіка робить його вартою перевірити. Хоча тут менше анімації та яскравих зображень, ніж у наших назвах, Frog Fortunes все одно вискакує з екрана. Це тому, що візуалізація витончена, графіка чітка, а фон настільки яскравий, що вам здається, що ви на субтропічному сафарі…

Але, окрім візуальних ефектів, Frog Fortunes робить сміливий стрибок у правильному напрямку завдяки чудовим звуковим ефектам. Ми ніколи не мандрували джунглями Амазонки, але ми провели трохи часу з Кроко в тропічних лісах країни Оз … і ми можемо сказати вам прямо зараз, що це до біса близько до справжнього!

Нарешті, головна нагорода — чесні 150 монет. Можливо, від цього ваші жаб’ячі лапки не брикатимуть від хвилювання, але це маленький солодкий додаток, який робить і без того цікаву назву ще цікавішою!

О… і поки ми не забудемо! Елементи керування грою розташовані або в нижній частині екрана, або збоку, залежно від того, користуєтеся ви мобільним пристроєм чи настільним браузером. За допомогою автовідвороту, збільшення та зменшення ставки, меню та кнопки обертання відображаються жирним шрифтом. Ідеально підходить для тих, хто вперше знайомиться зі ставком Золотий Кубок і віддає перевагу простому інтерфейсу!

Символи

Золота жаба у Frog Fortune може здатися королівським дзен-персонажем, але ми навіть не знали, що насправді він експерт із вибухових речовин у пошуку скарбів!

Не вірите нам? Все, що вам потрібно зробити, це спостерігати за барабанами, які вкриті різноманітними дорогоцінними каменями та блискучим камінням. Це найнижче оплачувані символи в грі, і навіть якщо вони мають чудовий вигляд, є кращі пропозиції! Візьмемо, наприклад, бомбу, фіолетовий тотем і зелений тотем – кожен із них пропонує великі виплати або активує певну функцію, якщо вони впадуть належним чином…

Звичайно, тут немає розкиду та диких символів, а це означає, що менше символів, про які варто турбуватися. Перш ніж ви подумаєте, що це абсолютно вільний від стресу досвід гри в слоти, хоча, згадайте, що ми говорили раніше! Ця жаба любить все підривати…

Спеціальні раунди

І одна з речей, які він любить підривати, це інші символи, які складають основу всіх виграшних комбінацій. Це означає, що чим більший бум, тим більший виграш … тож не уникайте невеликого тріску та тріску. Будьте тим самим безстрашним Кроко, яким ми знаємо вас, і дізнайтесь, як працює цей слот, починаючи з функції каскадних барабанів!

Ця функція починається після того, як символи випали на барабани та створили виграшну комбінацію. Ця комбінація спричинить потужний вибух, який залишить кілька порожніх місць позаду.

Потім ці місця будуть заповнені новими символами, які також можуть створювати більше виграшних комбінацій, доки виграшних комбінацій не залишиться. Крім того, під час роботи цієї функції кнопка обертання буде вимкнена, але це не проблема. Перемоги можуть стати трохи… ну… вогняними. Тож краще відступити!

Друга функція — вибухаючі символи. Це може статися під час будь-якого обертання, у результаті чого символи, що вибухають, вибухають назовні у випадковому порядку. Кілька речей, які слід зазначити про цей раунд функцій, включають той факт, що:

Є 10 різних шаблонів вибухових символів

Символи, що розриваються, не з’являються під час функції каскадних барабанів

Символи, що вибухають, можуть з’являтися будь-де на ігровому полі

Коли один із цих символів вибухає, інший випадковий символ замінює всі символи, які постраждали від вибуху

Вибуховий символ замінить УСІ символи в радіусі вибуху… навіть інші символи, що вибухають

Символи, що вибухають, можуть активувати функцію каскадних барабанів, якщо після вибуху є виграш

Плюси

Інноваційний геймплей, який поєднує каскадні барабани та символи, що вибухають

Свіжа нова тема, в яку ми ніколи раніше не грали

Фантастичні анімації вибуху

Класна жаба, зроблена зі справжнього золота (на нашу думку)

243 лінії виплат для виграшу

Відмінна графіка і звуковий супровід

Яскравий фон, який затягує вас у гру

Багато потенціалу для неперевершених перемог

Мінуси

Кроко боїться, що його перетворять на жабу

Як крокодили, ми знайомі з носінням, повзанням і ковзанням в онлайн слоті. Але для Frog Fortunes ми стрибаємо від радості від усіх (дехто сказав би, що вибухові) способів виграти, які пропонує цей слот.

Зараз ми не хочемо роздавати занадто багато, але мине багато часу, перш ніж з’явиться такий унікальний слот. Тож не пропустіть можливість зіграти в неї з 28 жовтня! У цій новій грі є навіть жаб’ячий бонус, люб’язно наданий ведучим Croco, який має найбільше! Залишайтеся на зв’язку…