Наразі немає підстав для відставки представників військового командування, — нардеп Веніславський

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо»

«Ми постійно підтримуємо комунікацію з командувачами оперативно-тактичними угрупованнями. Члени Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки постійно відвідують всіх командувачів. Розглядаємо ряд питань, які вони озвучують і намагаємось їх вирішити», — розповів Веніславський.

Народний депутат наголосив, що зараз всі командувачі напрямків та родів військ достатньо ефективно виконують покладені на них функції.

«Сьогодні немає підстав говорити, що командувачі оперативно-тактичними угрупованнями не демонструють якісь не такі результати. На мій погляд, всі командувачі напрямків та родів військ зараз достатньо ефективно виконують ті функції, які мають виконувати. Втім, варто розуміти, що навіть у членів Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, попри те, що ми маємо доступ до державної таємниці, повної картини немає. Оскільки існує певна вертикаль військового керівництва. Проте, особисто я, як член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки та представник президента у парламенті, проблемних питань не бачу», — додав він.