Ллойд Остін: Іран роздмухує конфлікти, озброюючи Путіна і ХАМАС

Іран підтримує Кремль та ХАМАС, роздмухуючи війну Росії проти України і дестабілізуючи Близький Схід. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, на відкритті засідання «Рамштайн» в середу.

Він запевнив — США здатні надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю.

«Як Україна, так і Ізраїль борються з невблаганними ворогами, які хочуть їх знищити й ми бачимо, що Іран роздмухує конфлікти як в Газі, так і в Україні озброюючи ХАМАС та Путіна», — заявив Остін на засіданні Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні, що відбувається в режимі онлайн.

В умовах міжнародної ізоляції, Путін вимушений звертатись до Ірану та КНДР за допомогою, а в Росії на найвищих рівнях приймають ХАМАС, організацію, яку уряд США вважає терористичною, каже Остін.

«Жахливо було бачити, що делегація ХАМАСу на чолі з одним із лідерів терористичної організації нахабно відвідала Москву 26 жовтня для зустрічей з російськими високопосадовцями», — заявив Остін.

«Не помиляйтеся. Сполучені Штати цілком здатні продовжити нашу повну підтримку України, навіть в час, коли ми підтримуємо Ізраїль в їхню годину потреби», — каже Остін.

Він наголосив на єдності союзників проти автократії.

«Наша єдність надсилає чітке повідомлення Путіну, що він не може протриматись довше, ніж ми, чи перемогти в вольовому змаганні», — додав він.

Під час засідання союзники обговорюють пріоритети оборони України, зокрема зміцнення протиповітряної оборони. Остін звернувся до союзників України із закликом збільшити поставки систем ППО і оголосив про створення міжнародної коаліції для допомоги Україні в цій сфері.

Остін відзначив новий пакет допомоги, який США надали Україні, а також пакет допомоги Німеччини, який включає зокрема засоби для протиповітряної оборони та 155-мм снаряди