Китай намагається обмежити сповідування ісламу в країні, закриваючи мечеті

Китайська влада закрила безліч мечетей в автономному регіоні Нінся та провінції Ганьсу, намагаючись обмежити сповідування ісламу.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch.

За чисельністю мусульман цей регіон на другому місці, а всього в Китаї проживає близько 20 млн мусульман.

Майя Вонг, в.о. керівника з китайських питань в Human Rights Watch заявила, що закриття, руйнування та зміна розташування мечетей робиться для того, щоб обмежити в Китаї сповідання ісламу.

Фахівці HRW проаналізували знімки з супутників двох китайських сіл і виявили, що з 2019 по 2021 рік місцева влада прибрала куполи та мінарети з семи мечетей.

Чотири мечеті зазнали значних змін, включаючи знесення трьох будівель та пошкодження залу для омивання в одній з них.

Тільки з 2020 року в регіоні Нінся було закрито або змінено напрямок близько 1300 мечетей, що становить третину від загальної кількості в регіоні, повідомляє експерт із китайських мусульман Ханна Тікер.

За законами Китаю проводити релігійні обряди можна виключно в місцях, яким видано офіційний дозвіл влади. З 2015 року Сі Цзіньпін, лідер Китаю, акцентував увагу на «китаїзації ісламу», що означає асиміляцію мусульманського населення у китайські традиції та культуру. Ця політика призвела до посилення контролю за ісламською релігією в країні.

Найбільше переслідування за релігійні переконання зазнають уйгури, китайська меншість, яка проживає в провінції Сіньцзянь. Згідно з Інститутом стратегічної політики (Австралія), з 2017 року дві третини всіх мечетей у Сіньцзяні було пошкоджено або зруйновано.

Нагадаємо, про те, що китайський уряд почав проводити політику щодо масової «китизації» ісламської архітектури, стало відомо в 2021 р.: китайська влада оголосила, що прибере куполи і мінарети на тисячах мечетей по всій країні на тій підставі, що вони не відображають китайську культуру.