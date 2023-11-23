ЄС схвалив виділення Угорщині 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні » Китаєм шириться загадкова пневмонія серед дітей Всесвітня організація охорони здоров’я просить Китай надати більше інформації про випадки «недіагностованої пневмонії», яка шириться серед дітей на півночі країни. Китайські ЗМІ, які не підконтрольні уряду, повідомляють, що лікарні в деяких частинах країни переповнені. Так багато там хворих дітей. Влада Китаю пояснює спалах грипоподібних захворювань цієї зими тим, що скасували карантин. 22 листопада ВООЗ оприлюднила заяву, у якій закликає Китай надати результати лабораторних досліджень, клінічну та епідеміологічну інформацію про недіагностовані пневмонії дітей на півночі Китаї. Після заяви ВООЗ у четвер, 23 листопада, державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа опублікувало статтю про цю хворобу. У ній представники Національної комісії охорони здоров’я заявили, що приділяють велику увагу діагностиці та лікуванню дітей з респіраторними захворюваннями. Хоча згадки про Китай та хвилю інфекції можуть лякати людей, оскільки це нагадує про пандемію коронавірусу, ВООЗ часто звертається до країн по роз’яснення. Але поки Пекін не відреагує, неможливо дізнатися, чому стався цей сплеск захворювань. З жовтня Північний Китай повідомляє про збільшення кількості випадків грипоподібних захворювань порівняно з тим же періодом впродовж останніх трьох років, додає ВООЗ. Минулого тижня Національна комісія з охорони здоров’я Китаю заявила, що в країні більшає респіраторних захворювань, зокрема, грипу, Covid, респіраторно-синцитіального вірусу (RSV), а також mycoplasma pneumoniae – це бактеріальна інфекція, що вражає малих дітей. Посадовці пояснюють зростання хворих тим, що нещодавно скасували ковідні обмеження.