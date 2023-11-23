Индию подозревают в подготовке убийства сикхского сепаратиста на территории США

Предполагаемый заговор агентов индийского правительства с целью убийства сикхского сепаратиста на американской территории является серьезным вопросом, который Вашингтон поднял перед Дели, сообщили представители США.

«Мы относимся к этому вопросу со всей серьезностью, и правительство США подняло его перед индийским правительством, в том числе на самом высоком уровне. Индийские коллеги выразили удивление и озабоченность. Они заявили, что деятельность такого рода не является их политикой», – заявила «Голосу Америки» представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эдриенн Уотсон.

«После обсуждения с участием высокопоставленных представителей правительства США мы понимаем, что индийское правительство продолжает расследование этого вопроса и в ближайшие дни будет располагать дополнительной информацией. Мы выразили надежду, что все, кто будет признан виновным, понесут ответственность», – добавила Уотсон.

Американские власти сорвали заговор и выступили с предупреждением индийскому правительству в связи с опасениями, что оно к нему причастно, сообщила газета Financial Times.

Согласно изданию, мишенью заговорщиков был главный юрисконсульт организации «Сикхи за справедливость» Гурпатвант Сингх Паннун, который имеет гражданство США и Канады.

Организация Паннуна является частью движения, которое на протяжении десятилетий выступает за создание в Индии независимого сикхского государства Халистан.

Правительство Индии часто обвиняло таких сепаратистов в терроризме.