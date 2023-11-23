Деку: «Заменить Гави невозможно»

Спортивный директор «Барселоны» Деку проинформировал о трансферных планах клуба в связи с долгосрочной травмой Гави, полученной им во время выступления за сборную Испании. Таким образом, полузащитник не примет участие в матче против «Райо Вальекано» 25 ноября 2023 года. Несмотря на это, оффшорные бк, список которых представлен на сайте «РБ», считают коллектив Хави явным фаворитом с коэффициентом 1,6.

После разрыва передней крестообразной связки во время матча сборной Испании против Грузии в Вальядолиде 19-летний футболист вряд ли сыграет в этом сезоне. Полузащитник будет прооперирован в конце этой недели, и ожидается, что клуб сообщит более точные сроки его восстановления после операции.

За последние два года испанец стал ключевой фигурой как в «Барселоне», так и в сборной Испании, однако эта травма не позволит полузащитнику выйти на поле до конца сезона. Кроме того, для Гави под большим вопросом участие на Евро-2024 и Олимпийских играх с Испанией летом следующего года.

Деку отверг предположения о том, что клуб будет искать замену Гави в предстоящее январское трансферное окно, поскольку его навыки незаменимы. Он сказал: «Заменить Гави невозможно. На рынке нет игрока с его мастерством и менталитетом. Обсуждать замену Гави неправильно, так как это невозможно. Мы не будем искать замену в январе».