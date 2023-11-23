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Через дефіцит електроенергії Україна активувала аварійну допомогу з Європи

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів.

Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській і Херсонській областях. Енергетики стають до роботи з дозволу військових.

На Донеччині через бойові дії за добу було знеструмлено 6 населених пунктів (6,8 тис. абонентів). Енергетики повернули світло до 3 населених пунктів та заживили понад 6 тис. точок обліку. Без електропостачання залишаються 113 населених пунктів.

На Дніпропетровщині через бойові дії вимикалися 4 лінії електропередачі, внаслідок чого 1,2 тис. абонентів залишалися без світла. На ранок усі споживачі вже зі світлом.

У Херсонській області через бойові дії знеструмлено 48 населених пунктів.

У Запорізькій області через атаки ворога знеструмленими залишаються 62 населені пункти (майже 26 тис. абонентів).

«Через падіння уламків дрона у Вінницькій області пошкоджено повітряну лінію 330 кВ. Лінія аварійного ремонту не потребує», — повідомили в Міненерго.

23 ноября, 2023 | Category: Новости, Украина

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