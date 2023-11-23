ЄС не повинен надавати перевагу Україні перед балканським країнами під час рішення щодо вступу, — МЗС Австрії Українські війська за добу ліквідували 1130 окупантів » Армія РФ завдала 3 ракетних та 43 авіаційних ударів по території України Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, в ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 шахедів. Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли, Куп’янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Південне, Олександропіль, Авдіївка, Вугледар Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.