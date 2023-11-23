 
«  
  »

Армія РФ завдала 3 ракетних та 43 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, в ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 шахедів.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли, Куп’янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Південне, Олександропіль, Авдіївка, Вугледар Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

23 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  