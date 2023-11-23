Американська реперка Cardi B емоційно висловилась проти підтримки України і Ізраїлю: Ми потонемо в щурах

Про це пише The Guardian.

Американська реперка Cardi B розчарована скороченням бюджету рідного міста Нью-Йорк, тоді як Вашингтон голосує за збільшення фінансування закордонних воєн. Через три роки після підтримки переможної кампанії Джо Байдена у 2020 році суперзірка репу Cardi B відмовилася від підтримки президента. Володарка «Греммі», справжнє ім’я якої Белкаліс Альмансар, заявила в прямому ефірі в Instagram, що більше не підтримує Байдена.

Її обурила «розбіжність між внутрішньою та зовнішньою політикою США». Cardi B заявила, що Білий дім допомагає Україні боротися з Росією, а Ізраїлю – проти ХАМАС, тоді як мер Нью-Йорка Ерік Адамс минулого тижня оголосив про скорочення муніципального бюджету на 5%. Адамс сказав, що скорочення торкнуться, зокрема, шкіл, бібліотек, департаменту поліції Нью-Йорка та санітарної служби.

«У Нью-Йорку скоротили бюджет на $120 млн, що вплине на школи, публічні бібліотеки та департамент поліції. І скоротили бюджет на $5 млн на санітарію. Ми потонемо в щурах», — виголосила реперка.

Минулого тижня Адамс попередив, що такі заходи потрібні, щоб впоратися зі збільшенням кількості мігрантів у Нью-Йорку.

«Витрати на мігрантів зростають, зростання податкових надходжень сповільнюється, а заохочувальне фінансування закінчується», — сказав Адамс.

Опитування NBC, опубліковане в неділю, показало, що рейтинг схвалення Байдена впав до 40%, що є найнижчим рівнем за весь період його президентства. За даними опитування, більшість усіх виборців не схвалюють його зовнішню політику.

Cardi B, яка підтримувала кандидатуру Байдена під час передвиборчої кампанії у 2020 році, пообіцяла, що більше не підтримуватиме політичних кандидатів у майбутньому.

«Я більше не підтримую жодних президентів. Джо Байден каже: «Так, ми можемо профінансувати дві війни», «Так, ми це зрозуміли, ми — найбільша нація»..Ні, ми не можемо. Ми цього не розуміємо, але ми зараз переживаємо певне л**но», — наголосила реперка.

Вона додала, що США не може фінансувати ці війни, адже країна не має на це грошей.