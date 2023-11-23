ЄС схвалив виділення Угорщині 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні

Про це пише Reuters.

Таким чином ЄС намагається переконати очільника уряду Угорщини Віктора Орбана розблокувати пакет допомоги Україні.

Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступу уряду Орбана від принципів верховенства права. Йдеться зокрема про переслідування представників ЛГБТ-спільноти.

Після цього Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. Також Орбан погрожує заблокувати початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Також уряд Орбана заблокував план військової допомоги ЄС Україні розміром 20 млрд євро і виступив проти посилення санкцій щодо Росії.

Чи брала Угорщина перед Євросоюзом зобов’язання зняти вето після розмороження фінансування від ЄС, наразі невідомо.