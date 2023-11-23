ЄС не повинен надавати перевагу Україні перед балканським країнами під час рішення щодо вступу, — МЗС Австрії

Про це пише «Європейська правда» із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що австрійський міністр заявив, що необхідно закріпити Україну та Боснію і Герцеговину в орбіті ЄС, щоб протистояти російському впливу. Він додав, що зміцнення стабільності в Східній та Південно-Східній Європі є однаково важливим.

Шалленберг зауважив, що було б «геостратегічною катастрофою», якби Єврокомісія дивилась на Західні Балкани «під збільшувальним склом і у рожевих окулярах на Україну».

Відповідаючи на запитання, чи розглядатиме Австрія можливість накласти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС, якщо Боснія також не дасть добро на переговори, прем’єр-міністр Шаренберг сказав, що переговори «вже рухаються у правильному напрямку».