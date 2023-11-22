ЗСУ 19 листопада вдарили по скупченню окупантів, які святкували день ракетних військ

Українські війська завдали удару по скупченню російських військових, які зібралися в районі села Кумачове Донецької області на концерт з нагоди дня ракетних військ 19 листопада — BBC Україна, російські ЗМІ

Російські медіа 21 листопада повідомили про загибель акторки Поліни Меньших, яка виступала для російських військових у той день. «Російська акторка і театральний режисер Поліна Меньших загинула під час обстрілу в Донбасі. Про це повідомив театр-студія «Портал», де Меньших поставила один із мюзиклів», — написали в «РИА Новости».

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Ввечері 22 листопада Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео, на якому, імовірно, зафіксований момент удару по залу. На відео видно виступ Меньших і чути вибух.

Представник сухопутних військ підтвердив ВВС Україна завдання удару того дня.