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Ворог тисне на Авдіївку з декількох напрямків

Про це він сказав у етері телеканалу «Еспресо».

«На Авдіївському напрямку гаряче й дуже складна ситуація. Ворог тисне з декількох напрямків, намагаючись по флангах штурмувати піхотою. Загарбники кілька днів поспіль використовують техніку на промці. З Донецького напрямку ворог також намагається проводити штурмові дії. Хлопці відбивають усі атаки, які тривають цілодобово», — підкреслив Барабаш.

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, не дивлячись на те, що окупанти тиснуть з усіх напрямків на Авдіївку, лінія оборони тримається й жодних проривів нема.

«Росіяни розганяють багато фейків, що вони вже зайшли на коксохім, і контролюють якусь частину. Насправді противник активно намагається проводити атаки й штурмувати в тому напрямку, але коксохім повністю під контролем ЗСУ», — наголосив Барабаш.

22 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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