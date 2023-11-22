Ворог тисне на Авдіївку з декількох напрямків

Про це він сказав у етері телеканалу «Еспресо».

«На Авдіївському напрямку гаряче й дуже складна ситуація. Ворог тисне з декількох напрямків, намагаючись по флангах штурмувати піхотою. Загарбники кілька днів поспіль використовують техніку на промці. З Донецького напрямку ворог також намагається проводити штурмові дії. Хлопці відбивають усі атаки, які тривають цілодобово», — підкреслив Барабаш.

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, не дивлячись на те, що окупанти тиснуть з усіх напрямків на Авдіївку, лінія оборони тримається й жодних проривів нема.

«Росіяни розганяють багато фейків, що вони вже зайшли на коксохім, і контролюють якусь частину. Насправді противник активно намагається проводити атаки й штурмувати в тому напрямку, але коксохім повністю під контролем ЗСУ», — наголосив Барабаш.