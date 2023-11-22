Вибух на кордоні між США і Канадою. Мости закриті, ЗМІ повідомляють про можливу спробу теракту

Усі чотири американсько-канадські мости через річку Ніагара закриті з міркувань безпеки після вибуху автомобіля на Райдужному мості між США та Канадою. У результаті інциденту є загиблі, пише ABC News з посиланням на ФБР і місцеву владу.

За даними джерел AP, загинули принаймні дві особи, що перебували в автомобілі, який вибухнув.

Поліція штату Нью-Йорк спільно з оперативною групою ФБР із боротьби з тероризмом контролює усі пункти в’їзду до штату.

Федеральне бюро розслідувань наразі повідомило лише про факт розслідування та утрималося від коментарів про суть справи.

Як повідомили джерела ABC News, слідчі знайшли на місці події валізу чи портфель. Офіс мера містечка, де відбулась подія, повідомив, що автомобіль прямував до США із Канади та вибухнув, як повідомляє AP, на американському боці кордону.

Аеропорт м.Баффало оголосив про посилені заходи безпеки, у зв’язку з вибухом на кордоні: «Автомобілі, що приїжджають в аеропорт Баффало, проходитимуть перевірку безпеки, і подорожуючі можуть очікувати додаткових перевірок. Аеропорти Баффало та Ніагара-Фолс працюють у повному обсязі. Ми радимо подорожуючим виділити додатковий час на ці додаткові запобіжні заходи».

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул повідомила, що їде до Баффало для зустрічі з правоохоронними органами.

“За моїм дорученням поліція штату Нью-Йорк активно співпрацює з Об’єднаною оперативною групою ФБР із боротьби з тероризмом, щоб контролювати всі пункти в’їзду до Нью-Йорка”, — заявила губернаторка штату Нью-Йорк.

Білий дім повідомив, що президент Джо Байден «пильно стежить за розвитком ситуації».

Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що «надзвичайно серйозно сприймають цю ситуацію». Міністр громадської безпеки Канади заявив, що наразі рано говорити, чи вибув був свідомо спланованим.

Видання FoxNews повідомило з посиланням на джерела у поліції, що інцидент розслідують як «спробу терористичного акту».

Раніше, 20 листопада, CBS News інформував про посилення загроз можливого теракту в Нью-Йорку як прямого результату ескалації насильства на Близькому Сході.

Розвідувальний центр штату Нью-Йорк, пише видання, попередив, що поширення антисемітської та антипалестинської риторики в соціальних мережах сприяє зростанню злочинів на ґрунті ненависті проти євреїв, мусульман і арабів.

“Розширення ізраїльських операцій проти ХАМАСу у Смузі Газа та збільшення кількості жертв серед цивільного населення підвищує ймовірність того, що агресивні екстремістські загрози намагатимуться здійснити напади на цілі на Заході, у центрі уваги штату Нью-Йорк”, – цитує звіт місцевої розвідки CBS.