У чергах у Польщі в напрямку України майже 2700 вантажівок

Станом на ранок 22 листопада на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску — «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Гребене» — приблизно 2 700 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

«За годину через кордон у двох напрямках польська сторона пропускає кілька вантажних транспортних засобів: може бути 2, 5, 8 — немає постійної цифри. Але це, звісно, значно зменшило вантажотранспортний потік. Зранку сьогодні на трьох напрямках на території Польщі в бік України перебували в чергах десь 2 700 вантажівок: за інформацією, отриманою від польських прикордонників», — сказав Демченко в ефірі телемарафону в середу.

За його словами, найбільша черга в напрямку ПП «Краківець» – 1 200 вантажівок, навпроти «Ягодина» – майже 900 вантажівок і навпроти «Рава-Руська» — 600.

«Більш-менш інтенсивний рух відбувається у напрямку ПП «Краківець». Але блокування зазначених напрямків додало черги на інших — зокрема «Шегині». Там руху не блокують, але, за інформацією польської сторони, вранці в чергах було 1 300 вантажівок», — зазначив речник.

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, що розпочався 6 листопада, на ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська — Гребенне» черги на в’їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягають до 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%.