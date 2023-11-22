У 66 років помер український актор та режисер Олександр Крижанівський

Про це повідомив його син Володимир Крижанівський.

«Мій батько, Олександр Крижанівський, сьогодні ввечері помер від інфаркту та супутніх ускладнень», — написав він.

Відомо, що прощання з актором відбудеться найближчими днями «у місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя» — Театр на Печерську. Дату та час близькі Олександра Крижанівського повідомлять пізніше.

«Сьогодні ми осиротіли…Наш Олександр Володимирович помер», — написали на сторінці Театру на Печерську.

Зазначимо, що Олександр Крижанівський був зіркою стрічок «Повернення Мухтара», «Нюхач-2», «Незламна», «За законами воєнного часу». Він також мав звання Заслуженого артиста України.