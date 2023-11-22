СБУ ліквідувала мережу казино, яка займалася фінансуванням гауляйтера Сальдо

Служба безпеки України успішно провела операцію з ліквідації мережі нелегальних казино, яка була джерелом фінансування гауляйтера Володимира Сальдо під час окупації міста Херсона.

Після звільнення Херсона від окупантів, злочинці квапливо перебралися в місто Житомир. Ця операція є ще одним важливим кроком у боротьбі з організованою злочинністю і незаконними діяльностями, які загрожували безпеці громадян і зіпсованим громадським порядком.

Служба безпеки продовжує свою роботу в області запобігання подібних злочинів і забезпечення правопорядку в країні.

Як діяли організатори мережі нелегальних казино

Організатори злочинного угруповання вирішили використовувати незаконний бізнес у вигляді казино, щоб вони могли фінансувати свою діяльність і розширювати свій вплив. Спочатку вони відкрили кілька казино в Херсоні, перед самим вторгненням. Але навіть після захоплення міста, вони продовжували використовувати ці заклади для незаконного бізнесу. Частину прибутку від казино вони передавали керівництву колишньої окупаційної адміністрації, щоб отримати переваги і свободу пересування по місту.

До слова, заклад особливою популярністю не користувався. Люди боялися виходити на вулиці через часті обстріли, і більшість тих, хто грав в азартні ігри, робили це через Інтернет (якщо якість з’єднання дозволяла). Місцеві провайдери блокували українські сайти, але деякі ресурси з оглядами на кшталт twinspin.com.ua були доступні.

Однак, після звільнення Херсона, організатори казино вирішили переїхати в інші міста країни. Спочатку вони вибрали Житомир, де відкрили кілька гральних закладів, а потім перебралися до Києва, де змогли відкрити ще шість казино. Щоб уникнути переслідування з боку правоохоронних органів, вони замаскували підпільні казино під офісні приміщення, які вони орендували. Десятки людей працювали на них, щоб обслуговувати, налаштовувати комп’ютерне обладнання та підбирати персонал для цих гральних закладів.

Служба безпеки України (СБУ) виявила цю злочинну організацію і повідомила про їх діяльність. Це свідчить про триваюче проникнення злочинців у різні сфери бізнесу в Україні та необхідність вжиття відповідних заходів для боротьби з організованою злочинністю. Враховуючи перехід війни в нову фазу, це хороша новина, адже окупанти не зможуть отримувати додаткове фінансування.

Яке покарання загрожує організаторам

Шістьом організаторам злочинної організації були пред’явлені звинувачення за двома статтями кримінального законодавства. Перше звинувачення стосується створення і керівництва злочинним співтовариством або організацією, а також участі в них. Це означає, що вони були підозрюваними у формуванні та управлінні групою, що займається протизаконною діяльністю. Друге звинувачення пов’язане з їх незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор і лотерей.

В даний час прокуратура і поліція проводять розслідування, щоб з’ясувати всі обставини злочинів і притягнути відповідальних осіб до судової відповідальності. Метою проведення розслідування є повне і всебічне розкриття справи та виявлення всіх факторів, які свідчать про протиправні дії організаторів.

Три ключових фігуранта даної справи були заарештовані судом. Запобіжний захід, обраний для них, полягає в утриманні під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 1,5 і 1,1 мільйонів гривень відповідно. Інші троє організаторів перебувають під домашнім арештом, що означає, що вони не мають права залишати свої місця проживання без дозволу компетентних органів.

Всі ці заходи прийняті судом з метою забезпечення гідного розгляду справи та запобігання можливості ухилення від кримінальної відповідальності. Вони також сприяють запобіганню можливого втручання обвинувачених в роботу поліції або свідків.