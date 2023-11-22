 
«  
  »

Російські війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів на Таврійському напрямку

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами, водночас на вказаному напрямку зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці. Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ «Таврія» склали 491 особу. Також сім окупантів здалися в полон.

Так, минулої доби росіяни завдали 1 ракетного та 29 авіаударів, провели 38 бойових зіткнень та здійснили 911 артобстрілів.

Сили оборони знищили 21 одиницю військової техніки РФ. Зокрема, 3 танки, 3 бронемашини, 1 ПТРК, 6 безпілотників, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, зокрема — самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит». Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.  Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

22 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  