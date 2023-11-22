Російські війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів на Таврійському напрямку

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами, водночас на вказаному напрямку зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці. Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ «Таврія» склали 491 особу. Також сім окупантів здалися в полон.

Так, минулої доби росіяни завдали 1 ракетного та 29 авіаударів, провели 38 бойових зіткнень та здійснили 911 артобстрілів.

Сили оборони знищили 21 одиницю військової техніки РФ. Зокрема, 3 танки, 3 бронемашини, 1 ПТРК, 6 безпілотників, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, зокрема — самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит». Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.