Російські окупанти завдали 5 ракетних та 61 авіаційний удар по території України

В ніч на 21 листопада російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БПЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено 9 з 10 ударних БПЛА.

В ніч на 22 листопада противник знову завдав чергового авіаційного удару по нашій країні, застосувавши 14 БПЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено. Також, загарбники атакували ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровський район Одеської області, а ракетою Х-22 — місто Запоріжжя. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян.

Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка, Попівка Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Андріївка, Кліщіївка Донецької області; Мала Токмачка, Урожайне Запорізької області; Зміївка, Новоберислав, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.