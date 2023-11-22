Зеленський просить ЄС не підігрувати Путіну у рішенні про початок переговорів щодо України США скоротили поставки снарядів в Україну більш ніж на 30% » Рада готує великі зміни до закону про мобілізацію Обов’язкове носіння громадянами військових квитків і пред’явлення їх на вимогу представника ТЦК та СП, зменшення кола громадян, які матимуть право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю та навчанню, — нові зміни до закону про мобілізацію. Заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла повідомила, що у Верховній Раді готується до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зокрема серед змін щодо військового обліку та мобілізації: обов’язкове проходження медичного огляду та лікування згідно з рішеннями ВЛК;

обов’язкове носіння громадянами військово-облікових документів (військових квитків) та пред’явлення їх на вимогу уповноважених представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ЗСУ;

зменшення кола громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та II групи або яка потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення, та усунення можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують. Передбачається, що право на відстрочку будуть мати особи, які доглядають тільки за своїми батьками. Військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю III групи, втрачають право на відстрочку;

зменшення кола осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та II групи або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки та діти);

зміни порядку надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту — передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти;

надання права на відстрочку від призову на військову службу педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти (наразі таке право мають лише науково-педагогічні працівники, які мають вчене звання та/або науковий ступінь);

обов’язкове надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами при укладанні трудового договору;

уточнення обов’язків місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо мобілізації, а саме здійснення та забезпечення оповіщення та прибуття громадян до ТЦК та СП. Також повідомляється, що Кабінет Міністрів України отримає повноваження затверджувати Порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який замінить внутрішні директивні документи Збройних Сил України щодо порядку проведення мобілізації.