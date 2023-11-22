Понад половина опитаних американців підтримує збільшення військової допомоги Україні

Понад половина опитаних американців підтримує збільшення військової допомоги Україні — результати опитування NBC News

Згідно з результатами опитування за листопада, загалом близько 55% громадян Сполучених Штатів Америки виступають за виділення коштів на збільшення постачання озброєння Україні у війні проти росіян.

Зокрема 26% респондентів відповіли твердо “так”, тоді як 29% опитаних зауважили, що схиляються до необхідності посилення допомоги. Натомість 43% американців не підтримали постачання більшої кількості озброєння.

Також зазначається, що за підтримку посилення військової допомоги виступило 77% виборців Демократичної партії та 35% – Республіканської.

Зауважимо, що настрої американців стосовно озброєння України все ж покращилися з серпня. Так, згідно з серпневим опитуванням, проведеним SSRS, більшість американців не підтримували збільшення фінансування для підтримки України у її війні з Росією.