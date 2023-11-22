Остин: «Путин не остановится, если возьмет Украину»

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что если Россия добьется успеха в Украине, это воодушевит Китай на использование военной силы для расширения территории в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы не можем жить в таком мире», – заявил Остин американским военным на военной базе в Восточной Польше после неожиданного визита в Киев днем ранее.

«Если вы еще один автократ, скажем Китай, и вы хотите захватить больше земли и территорий, и вы видите, что произошло в Украине, так что это осталось без последствий, то вы будете чувствовать себя очень хорошо», – сказал Остин.

Остин также предупредил, что президент России Владимир Путин продолжит свои попытки захватить суверенные демократии в Восточной Европе, если его не остановить в Украине.

«Путин не остановится, если возьмет Украину, – сказал Остин. – После этого он пойдет в страны Балтии, а потом вы и ваши товарищи окажетесь на линии фронта, сражаясь с Путиным, которого мы должны были остановить или Украина могла остановить ранее».

Во время визита на польскую базу Остин провел переговоры с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

Чиновники просили не уточнять, о какой базе идет речь, поскольку она играет важную роль в оказании американской и западной военной помощи Украине.