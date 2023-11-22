Оливье Жиру о своем будущем в «Милане»: «Я бы хотел остаться»

Оливье Жиру 37 лет, но в этом сезоне он уже забил 10 голов. В интервью нападающий сообщил, что хочет продлить контракт с «Миланом». «Россонери» в рамках чемпионата Италии не выигрывал на протяжении четырех туров подряд. Предстоящая игра против «Фиорентины» – отличный шанс прервать неудачную серию. Сделать прогноз на это интригующее событие очень просто – нужно лишь скачать букмекерскую контору на портале VseProSport и получить удобный сервис для ставок на своем мобильном устройстве.

В субботу Оливье забил два гола в составе сборной Франции, разгромившей Гибралтар со счетом 14:0. Это был хороший ответ после красной карточки в матче с «Лечче» в чемпионате Италии.

Жиру рассказал об этом инциденте в интервью: «Все мы совершаем ошибки на своем пути. Даже я, который в Лечче получил вторую желтую карточку после того, как плохо отреагировал на один эпизод».

По поводу своего будущего в «Милане» Жиру сказал: «Я бы хотел остаться. Мой контракт истекает в июне, но я еще не говорил с клубом. Я хочу продолжить карьеру и думаю, что у меня есть для этого все возможности».

Контракт Оливье Жиру с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона. «Россонери» присматриваются к молодым нападающим, поэтому переговоры о продлении соглашения пока не ведутся. Если клуб не сможет подписать форварда, французу будет предложен новый контракт на один год.