«Лион» может потерять Ляказетта и Толиссо

Футбольный клуб «Лион» неожиданно стал главным аутсайдером французского чемпионата в нынешнем сезоне. К игровым проблемам могут добавиться трансферные потери. Капитаны команды Ляказетт и Толиссо могут сменить клубную прописку в январе.

В прошлом туре «Лион» одержал первую победу в Лиге 1. Смогут ли «ткачи» продолжить набирать очки в матчах против «Лилля» и «Ланса»? Если у вас есть точный ответ на этот вопрос, то можно сделать собственный прогноз с выгодными котировками в БК BetBoom. Для удобства на сайте «РБ» есть возможность скачать бет бум бесплатно.

В прошлом сезоне больше Ляказетта забил только Килиан Мбаппе. Французский форвард отлично проявил себя после возвращения в Лигу 1 и помог своему клубу занять место в середине таблицы. Однако в этом сезоне Александр, как и вся команда, не так результативен.

На счету капитана всего три гола в восьми матчах этого сезона, а в единственной на данный момент победе «Лиона» над «Ренном» перед международным перерывом он даже не вышел на поле. Несмотря на эту победу, «ткачи» по-прежнему находятся в самом подвале турнирной таблицы.

По информации RMC Sport, Ляказетт и Толиссо могут покинуть команду. К первому из них проявляют интерес из Саудовской Аравии и МЛС, а ко второму – зарубежные клубы.