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Ізраїльські солдати знайшли і знищили 400 тунелів у Газі, побудованих терористами

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про виявлення і знищення приблизно 400 підземних тунелів, побудованих і використовуваних терористичним угрупуванням ХАМАС у Секторі Гази, повідомляється в телеграм-каналі ізраїльської Армії оборони в середу.

«На сьогодні солдати ЦАХАЛ виявили і зруйнували майже 400 шахт терористичних тунелів. Значну роль у виявленні та руйнуванні цих валів різними методами відіграв підрозділ спеціального призначення «Яхалом» Інженерного корпусу», — йдеться в повідомленні.

За даними ізраїльських військових, бойовики ХАМАС спорудили мережу тунелів під населеними пунктами у всьому Секторі Гази. «Багато шахт, що ведуть до мережі тунелів, розташовані на території цивільних лікарень, шкіл і будинків», — зазначено в повідомленні.

22 ноября, 2023 | Category: Израиль, Новини українською, Новости

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