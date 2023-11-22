Глава Пентагону на «Рамштайні» закликав посилити ППО України

У віртуальному форматі розпочалося 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України за участі близько 50 країн, відкриваючи яке міністр оборони США Ллойд Остін закликав до підсилення ППО України.
«Тож, оскільки Україна стикається з черговою зимою війни, я закликаю цю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони для захисту її народу».
За його словами, і Україна, і Ізраїль стикаються з невблаганними ворогами, які прагнуть їх знищити.
«І ми бачимо, що Іран підживлює конфлікт і в Газі, і в Україні, озброюючи ХАМАС і Путіна. Підтримка Іраном Кремля і ХАМАС шкодить Україні, стабільності на Близькому Сході і міжнародному порядку, заснованому на правилах» – заявив Остін, наголосивши, що Сполучені Штати цілком здатні продовжувати рішучу підтримку України одночасно з допомогою Ізраїлю.
Він зазначив, що за кілька днів до його візиту до Києва путінські війська розпочали новий шквал ракетних ударів по Києву та інших частинах України, намагаючись пошкодити українську енергосистему.
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