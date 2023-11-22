Ізраїльські солдати знайшли і знищили 400 тунелів у Газі, побудованих терористами Понад половина опитаних американців підтримує збільшення військової допомоги Україні » Бої навколо Кринок характеризуються заплутаними зіткненнями пішої піхоти Бої навколо Кринок на лівому березі Дніпра у Херсонській області мають менший масштаб, ніж деякі інші битви, проте вони є вкрай неприємними для російських командирів Про це пише міністерство оборони Великої Британії. За даними розвідки, бої навколо Кринок характеризуються заплутаними зіткненнями пішої піхоти та перестрілкою артилерії в складній лісистій місцевості. «Особливо ефективно Україна застосувала малі ударні безпілотні літальні апарати, тоді як ВПС Росії здійснюють значну кількість бойових вильотів на підтримку військ на передовій, здебільшого випускаючи боєприпаси з-за меж діяльності української ППО», — йдеться у повідомленні. Натомість у розвідці зазначають, що російські лідери розцінюють операцію ЗСУ як вкрай неприємну. Росія відійшла із правого берега Дніпра рік тому, майже напевно прагнучи утримати українські війська на захід від річки, зберегти спокій у цьому секторі та визволити російські сили в інших місцях.