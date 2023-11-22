Байден и Си Цзиньпин отказались участвовать в виртуальном саммите G20 с Путиным

Саммит лидеров «Большой двадцатки», в котором впервые с начала войны с Украиной решил принять участие президент Владимир Путин, пройдет без лидеров ключевых мировых держав.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин отказались участвовать в виртуальной встрече G20, которая в среду, 22 ноября, состоится в режиме видео-конференц-связи (ВКС), сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД Индии, которая является организатором мероприятия как председатель G20.

На саммите, где впервые с 2021 года выступит Путин, вместо Си Цзиньпина Китай будет представлять премьер госсовета КНР Ли Цян. Байден также пропустит мероприятие, сообщил индийский министр иностранных дел Винай Кватра, не уточнив, кто заменит президента США.

По словам Кварты, в видеосаммите согласились принять участие большинство лидеров G20. Путин, как сообщила пресс-служба Кремля, намерен выступить с обширной речью, в которой затронет «ситуацию в мировой экономике и финансах», а также «климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы».

Очный саммит лидеров «двадцатки» проходил 9–10 сентября в Нью-Дели, и Индия приглашала Путина от лица премьера Нарендры Моди. Но российский президент, в отношении которого выдан орден на арест Международным уголовным судом в Гааге, не решился на поездку, даже несмотря на то, что Индия не является страной — участницей МУС.

Ранее Путин рассматривал возможность посетить саммит БРИКС в ЮАР, но был вынужден отказаться от визита после того, как власти страны предупредили его о неизбежном аресте по ордеру за военные преступления в Украине. Осенью 2022 года Путин отсутствовал на саммите G20 в Индонезии, где российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В саммите-2021, который проходил в Риме, Путин участвовал по видеосвязи, что в Кремле объясняли «сложной эпидемиологической обстановкой» в связи с COVID-19.