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Російські окупанти завдали 5 ракетних та 61 авіаційний удар по території України Оливье Жиру о своем будущем в «Милане»: «Я бы хотел остаться» » 850 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні Російські окупанти протягом минулої доби вели штурмові дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, проте успіху ворог не мав. Сили оборони ліквідували 850 росіян Про це 22 листопада інформує Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 22 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 320 670 (+850) осіб,

танків ‒ 5446 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 10188 (+14) од,

артилерійських систем – 7769 (+17) од,

РСЗВ – 899 (+0) од,

засоби ППО ‒ 589 (+1) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13),

крилаті ракети ‒ 1564 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10159 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 1105 (+7).