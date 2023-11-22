850 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 22 листопада інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 22 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 320 670 (+850) осіб,
- танків ‒ 5446 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10188 (+14) од,
- артилерійських систем – 7769 (+17) од,
- РСЗВ – 899 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 589 (+1) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13),
- крилаті ракети ‒ 1564 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10159 (+25) од,
- спеціальна техніка ‒ 1105 (+7).
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