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850 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 22 листопада інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 22 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 320 670 (+850) осіб,
  • танків ‒ 5446 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10188 (+14) од,
  • артилерійських систем – 7769 (+17) од,
  • РСЗВ – 899 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 589 (+1) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 1564 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10159 (+25) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1105 (+7).
22 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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