ЄС підготував проєкт рішення про безпекові гарантії Україні

Агентство Bloomberg дізналося, які довгострокові зобов’язання у сфері безпеки Євросоюз готовий надати Україні − проєкт рішення Єврокомісія уже представила державам-членам.

Проєкт рішення про надання гарантій Україні посли ЄС обговорюватимуть цього тижня, а лідери країн-членів – на саміті наступного місяця.

За даними видання, він також ляже в основу консультацій між Києвом і країнами «Великої сімки».

Рамковий документ ЄС має на меті спиратися на ці двосторонні домовленості та охоплює такі пропозиції:

Передбачуваний, ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість;

Забезпечення підготовки українських збройних сил;

Поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів;

Посилення здатності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації;

Підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;

Допомога Україні в реалізації програми реформ, пов’язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу;

Підтримка енергетичного переходу країни і зусиль з ядерної безпеки;

Обмін розвідданими і супутниковими знімками.

У документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру – механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні.