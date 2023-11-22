ЄС підготував проєкт рішення про безпекові гарантії Україні

Агентство Bloomberg дізналося, які довгострокові зобов’язання у сфері безпеки Євросоюз готовий надати Україні − проєкт рішення Єврокомісія уже представила державам-членам.
Проєкт рішення про надання гарантій Україні посли ЄС обговорюватимуть цього тижня, а лідери країн-членів – на саміті наступного місяця.
За даними видання, він також ляже в основу консультацій між Києвом і країнами «Великої сімки».
Рамковий документ ЄС має на меті спиратися на ці двосторонні домовленості та охоплює такі пропозиції:
- Передбачуваний, ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість;
- Забезпечення підготовки українських збройних сил;
- Поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів;
- Посилення здатності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації;
- Підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;
- Допомога Україні в реалізації програми реформ, пов’язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу;
- Підтримка енергетичного переходу країни і зусиль з ядерної безпеки;
- Обмін розвідданими і супутниковими знімками.
У документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру – механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні.
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