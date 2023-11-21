Зеленський: Росія буде воювати, поки США та Китай разом не зупинять її

Про це він сказав в інтерв’ю The Sun.

«Україна сьогодні перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. І я справді думаю, що наступати Росія продовжить до того моменту, поки США та Китай спільно не закликатимуть її вивести свої війська з української території», — сказав Зеленський.

За словами президента, війна ХАМАСу проти Ізраїлю відвернула світову увагу від подій в Україні. Зеленський вважає, що напад терористів ХАМАС був «великим бажанням Росії».

Він підкреслив зв’язки Москви з прихильниками ХАМАСу в Ірані. Ця країна посилила військові зусилля Росії, поставивши смертоносні безпілотники-камікадзе Shahed.

Окрім того, президент України відповів на заяви колишнього президента США Дональда Трампа про те, що на посаді лідера країни знову він зможе завершити війну в Україні за один день.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом.

«Якщо у нього є реальний план, будь ласка, нехай покаже нам. Але у цій війні вже досить слів», — наголосив він.

За словами президента України, будь-який план, який передбачає передачу Росії тимчасово окупованих регіонів сходу та Криму, не є мирним планом.

«Наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план. Це завершення війни на користь Росії», — підкреслив голова держави.

Він також попередив, що такий план провалиться, тому що Росія займе територію, наростить силу і знову атакує, як це було в період між 2014 і торішнім вторгненням.