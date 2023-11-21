Вимога для початку переговорів про вступ у ЄС: Рада ухвалила за основу пакет законопроєктів про посилення боротьби з корупцією

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За законопроєкт №10203-1 про внесення змін до закону «Про Національне антикорупційне бюро України» для посилення інституційної спроможності НАБУ в першому читанні проголосували 323 народні депутати на пленарному засіданні українського парламенту у вівторок.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт пропонує збільшити граничну чисельність штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб.

Збільшення граничної чисельності працівників НАБУ здійснюватиметься поетапно за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад впродовж трьох років із 2024-го до 2026 року (щороку по 100 посад).

Також у законопроєкті закладено фінансування НАБУ у розмірі 1,7 млрд грн за три роки.

Окрім цього, як стверджує Гончаренко, Верховна Рада в першому читанні внесла зміни до закону «Про запобігання корупції» щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України (№10262). За це проголосували 287 депутатів. Йдеться про можливість для НАЗК перевіряти активи і майно чиновників, яке ті придбали до призначення на держпосаду.

Також Рада ухвалила законопроєкт щодо незалежності САП в першому читанні (№10060). ЗА – 286 голосів.

Народний депутат Ярослав Юрчишин уточнив, що «зал підтримав збільшення НАБУ та вдосконалення декларування лише за основу, не в цілому. Виклик встигнути до 14 грудня (до Ради ЄС) залишається».

«Це маяк по МВФ та ЄС. Також на схваленні законопроєкту наголошували у заяві посли G7. Для майбутнього фінансування США це теж важливо», – написав у телеграмі нардеп Ярослав Железняк.

Відзначимо, що ухвалення цих законів прописана у вимогах Єврокомісії щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. Тепер нардепи мають проголосувати за них у другому читанні, після чого їх зможе підписати президент.