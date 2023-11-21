США скоротили поставки снарядів в Україну більш ніж на 30%

США скоротили поставки життєво необхідних снарядів Україні стандарту НАТО «більш ніж на 30%» з початку війни Ізраїлю проти ХАМАС в Газі минулого місяця, повідомляє ABC News з посиланням на неназваного українського чиновника — ABC News

«155-мм артилерійські снаряди є, мабуть, найважливішими боєприпасами для України в її боротьбі з російськими військами, і деякі американські запаси, які призначалися для українських військ, були перенаправлені до Ізраїлю».

Протягом останніх тижнів американські посадовці неодноразово заявляли, що постачання зброї Ізраїлю не матиме жодного впливу на війну в Україні.

«Вони (американські чиновники) говорили нам, що це не вплине на зобов’язання (з боку США), але це вплинуло», -зазначив неназваний український чиновник.

Чиновник, який говорив з ABC News на умовах анонімності, сказав, що поставки цих життєво необхідних артилерійських снарядів складають «близько 60 — 70% від загального обсягу поставок в Україну».