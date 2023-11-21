Сили оборони ліквідували за добу 610 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 21 листопада 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 319 820 (+610) осіб,
- танків ‒ 5439 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10174 (+6) од,
- артилерійських систем – 7752 (+4) од,
- РСЗВ – 899 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 588 (+0) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5771 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1564 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10134 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 1098 (+1)
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