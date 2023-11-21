ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини та відбивають атаки РФ на ключових напрямках Займ без фото проверок: быстро, надежно и безопасно » Сили оборони ліквідували за добу 610 окупантів Протягом доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Українські військові на Херсонському напрямку надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра. Водночас втрати окупантів серед особового складу вже сягнули 319 тисяч Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 21 листопада 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 319 820 (+610) осіб,

танків ‒ 5439 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 10174 (+6) од,

артилерійських систем – 7752 (+4) од,

РСЗВ – 899 (+0) од,

засоби ППО ‒ 588 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5771 (+7),

крилаті ракети ‒ 1564 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10134 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 1098 (+1)